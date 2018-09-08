Ещё
Футболист вызвал молнию ударом мяча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не верят: австралийский футболист вызвал молнию ударом мяча 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Известный австралийский футболист Эдди Беттс опубликовал в Instagram ролик, на котором запускает мяч в небо, а туча отвечает ему громом и молнией.
На видео он стадионе Coopers Norwood пробивает крученый удар по воротам, но мяч улетает в небо к явному удивлению футболиста.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

So… this happened… 😱⛈

Публикация от  Eddie Betts (@eddiebthe3rd)

Однако болельщики не торопятся признавать его новоявленным скандинавским богом грома и молний Тором. Как сообщило издание SportingNews, на стадионе с футболистом замечены двое мужчин. Одного из них опознали как австралийского и американского режиссера. Доказательств, что это подделка, у журналистов и болельщиков нет, но и верить Эдди Беттсу они не торопятся.
360tv.ru: последние новости
Экс‐футболист «Спартака» назвал Дзюбу «посредственным» игроком Российская фигуристка установила мировой рекорд Лебедев нокаутировал турецкого боксера в первом бою после годичного перерыва. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не от большого ума»: Дзюба раскритиковал россиян12
Россия обыграла Турцию в матче Лиги наций13
«Все, конец»93
Мусорили и все ломали: за что избили фанатов Украины146
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой29
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение