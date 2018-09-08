Не верят: австралийский футболист вызвал молнию ударом мяча

Известный австралийский футболист Эдди Беттс опубликовал в Instagram ролик, на котором запускает мяч в небо, а туча отвечает ему громом и молнией.

Посмотреть эту публикацию в Instagram So… this happened… 😱⛈ Публикация от Eddie Betts (@eddiebthe3rd) 6 Сен 2018 в 8:11 PDT На видео он стадионе Coopers Norwood пробивает крученый удар по воротам, но мяч улетает в небо к явному удивлению футболиста.

Однако болельщики не торопятся признавать его новоявленным скандинавским богом грома и молний Тором. Как сообщило издание SportingNews, на стадионе с футболистом замечены двое мужчин. Одного из них опознали как австралийского и американского режиссера. Доказательств, что это подделка, у журналистов и болельщиков нет, но и верить Эдди Беттсу они не торопятся.