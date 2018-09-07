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Андерсон бросила чемпиона мира после предложения
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Рами сделал предложение Андерсон. В ответ она бросила чемпиона мира 

Спорт-Экспресс + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Актриса и модель Памела Андерсон рассталась с чемпионом мира в составе сборной Франции, защитником "Марселя" Адилем Рами, утверждает TMZ. По информации источников из окружения 51-летней американки канадского происхождения, разрыв произошел после того, как 32-летний футболист сделал ей предложение.
Портал утверждает, что после победы на ЧМ-2018 Рами подарил Андерсон кольцо Картье в качестве намека на скорый брак. Когда защитник предложил актрисе руку и сердце, та ответила отказом. Затем она отдала подаренное кольцо своему старшему сыну Брендону.
Отношения между Рами и Андерсон начались весной 2017 года. В начале этого года они стали жить вместе. После разрыва модель съехала от футболиста, но не стала покидать Францию.
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