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Черчесов ждет с Чехией игру «от ножа»
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Черчесов ждет с Чехией игру «от ножа» 

News.ru + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями от товарищеского матча с командой Чехии. 55-летний специалист намекнул на перестановки в составе.
«Матч предстоит контрольный. Жизнь заставляет делать перестановки. Нам стоять под флагом, под гимном. Должна быть игра «от ножа». Каждый должен проявить себя, если хочет закрепиться в составе. Тем более ситуация позволяет», — цитирует Черчесова ТАСС.
При этом Черчесов не стал говорить, кто станет капитаном вместо Артёма Дзюбы, покинувшего расположение сборной из-за травмы.
Контрольный матч между Россией и Чехией пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. Время начала — 19:00 по московскому времени.
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