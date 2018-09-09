Черчесов ждет с Чехией игру «от ножа»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими ожиданиями от товарищеского матча с командой Чехии. 55-летний специалист намекнул на перестановки в составе.

«Матч предстоит контрольный. Жизнь заставляет делать перестановки. Нам стоять под флагом, под гимном. Должна быть игра «от ножа». Каждый должен проявить себя, если хочет закрепиться в составе. Тем более ситуация позволяет», — цитирует Черчесова ТАСС.

При этом Черчесов не стал говорить, кто станет капитаном вместо Артёма Дзюбы, покинувшего расположение сборной из-за травмы.

Контрольный матч между Россией и Чехией пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону. Время начала — 19:00 по московскому времени.