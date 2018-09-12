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Сборная России заставила чехов «опустить головы»
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Сборная России заставила игроков Чехии «опустить головы» 

Газета.Ru + ещё 134 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной Чехии по футболу Якуб Янкто прокомментировал поражение своей команды от России в товарищеском матче, передает газета "Известия".
Подопечные Станислава Черчесова одержали разгромную победу со счетом 5:1.
"Россия сумела забить быстрые мячи, и это сказалось на ходе всей встречи. Когда ты забиваешь несколько мячей за короткий промежуток времени, когда у тебя начинает получаться, это окрыляет. Именно это и произошло со сборной России. А мы, наоборот, опустили головы и не сумели найти в себе силы, чтобы вернуться в игру", — сказал Янкто.
Ранее сообщалось, что форвард сборной России считает игру на удержание "неправильной тенденцией".
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