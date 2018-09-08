Все включено. Россия сломила Турцию

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Сборная России без Игоря Акинфеева , но с капитаном Артемом Дзюбой одержала победу над Турцией в гостях в новом турнире для европейских команд — Лиге наций. Чего ждать от нового турнира и какой предстала сборная в своем первом матче после триумфального чемпионата мира — в материале «Ленты.ру»

Наши ожидания

Долгие годы сборную и ее болельщиков на каникулы от футбола провожали слова комментатора Виктора Гусева . Он непременно успокаивал, с надеждой в голосе рассказывал о грядущем отборе на очередной турнир и горячо рекомендовал беречь себя. Теперь же россиян утешать незачем. Сборная выдала богатырский чемпионат мира: вышла из группы, прошла по пенальти испанцев и едва не пробилась через хорватов аж в полуфинал. Да, остались без медалей. И пускай кому-то это кажется невыполнением норматива на звание заслуженного мастера спорта. Но эти парни, безусловно, заслужили народную любовь.

Искрометный мундиаль в России болельщики лакернули продуктом, оказавшимся куда более постным, — стартом обновленной Российской премьер-лиги. Болельщики ждали возвращения команды Станислава Черчесова . Многие, уверен, не сбривая усов.

Новый цикл — совершенно особенный. Вся Европа дружно чешет затылок, вчитываясь в правила Лиги наций. Турнир призван добавить перца в международные встречи, сыгранные за пределами квалификаций к крупным турнирам. Все «товарняки» Лига наций заменить не в силах. После турок сборной России предстоит провести контрольную встречу с чешской командой.

Новая эра

Наиболее емко отношение к Лиге наций сформулировали внутри самой сборной.

«Я вообще ничего не понял честно говоря — кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир, что ли?» — поинтересовался у журналистов защитник национальной команды Георгий Джикия.

И действительно, кто с кем, что за группы, и правда ли это отдельный турнир? Россия, помимо Турции, померится силами и со шведами. На этом соперники по группе кончились. Российская сборная занимает место в одном из четырех трио дивизиона B. Победа в группе выведет сборную в дивизион выше. Поражение — и следующую Лигу наций команда начинает уже в лиге C. Дно в структуре турнира предусмотрительно помечено буквой D. Ниже опуститься не получится.

Поэтому, да, Георгий, это отдельный турнир. И победа в нем обеспечит участие в очередном большом футбольном форуме, минуя нервотрепку отбора.

Александр Кокорин. Новый турнир, обновленная сборная и, словами самого Станислава Саламовича, — новая эра. Тренерский штаб одних бойцов решил не дергать — в расположении своих клубов остались Игорь Акинфеев и Федор Смолов , а также оба брата Миранчука. А вот другим был дарован шанс. Вновь был вызван Роман Нойштедтер , выступающий как раз за турецкий «Фенербахче». Защитнику сошел с рук легкий демарш в социальных сетях, когда он не нашел собственной фамилии в заявке сборной на домашний чемпионат мира. В очередной раз проявить себя позволили Константину Раушу из «Динамо». Также бело-голубые отрядили и своего первого номера Антона Шунина . И для широкого зрителя неизвестные Стоцкий или Швец — также не в первый раз отправились в главную команду страны. Не было в заявке и Александра Головина. У хавбека выдалось насыщенное лето. После чемпионата мира он перешел в «Монако» за рекордную для отечественного футбола сумму. Получил травму и даже мелькнул в местном заведении, где однажды от души повеселились Павел Мамаев

В сборной действительно началась смена поколений. Ушел Сергей Игнашевич . Пришел Сергей Николаевич Игнашевич. Теперь он — помощник и коллега Черчесова. Сменила хозяина и капитанская повязка. Теперь она, и возложенная с нею ответственность, опоясывает руку могучего Артема Дзюбы. На сборе много пускай не новых, но свежих лиц.

Черчесов заочно вступил в тренерскую дуэль с Мирчей Луческу , наставником турок и пустил дымовую завесу, отвечая на вопрос о стартовом составе.

«Пока не знаем, кто будет играть. Для нас самое главное, в какую систему играем, а не кто. И нас изучают, и мы изучаем. Примем решение, которое позволит правильно сыграть», — уклончиво заявил Черчесов.

В новую эру с новыми победами

Для турков мундиаль в России мог стать первым за 16 лет. Луческу, хорошо знакомый российским болельщикам по гастроли в «Зените» , принял команду после восьми матчей квалификации к ЧМ-2018 и с неплохими шансами на успех. Но спутали карты исландцы, нанесшие туркам поражение со счетом 0:3. Последующая ничья с финнами и путевка на мундиаль сгорела.

Тем не менее, до России команда Луческу все же добралась. Перед ответственным стартом турнира Черчесов проводил смотр войск. Турки, доехавшие до Москвы в полурезервном составе, местами казались опаснее будущих четвертьфиналистов чемпионата мира. У турецкой команды лучше держался мяч. Но в преимущество голевое преимущество по статистике им превратить не удалось. Россия и Турция сыграли вничью 1:1.

Накануне встречи вице-президент Турецкой футбольной федерации Сервет Ярдымджы отрапортовал: на стадионе в Трабзоне ожидается аншлаг. К слову, немало футболистов нынешнего созыва турецкой сборной представляют именно местный «Трабзонспор».

Турецкие болельщики знатно потрудились над антуражем. Уже в самом начале встречи края поля были покрыты конфетти — следствие предматчевого перформанса. Подгоняя своих, они придали игре серьезный нерв. И не могло не вызвать ошибок.

Но отличились со знаком «минус» именно хозяева. Турецкие защитники проглядели в штрафной (и кого!) самого номинанта на приз имени Ференца Пушкаша . Мяч после подачи с фланга транзитом через Далера Кузяева попал под левую Денису Черышеву . Хавбек «Валенсии» записал на свой счет очередной мяч за сборную.

После гола команда Черчесова распробовала вкус игры первым номером. Россияне провели несколько атак. И, кажется, слишком этим увлеклись. Щелчком по носу стал стандарт, назначенный португальцем Артуром Диашем. Турки быстро разыграли мяч. С навесом с фланга кое-как справились, прикрыть набегавшего на подбор Сердара Азиса не сумели. Турок приложился к мячу как следует. 1:1.

Перерыв ушел у работников стадиона на уборку. А Черчесов, по всей видимости, решил привести в порядок головы своих футболистов. И если несчастные конфетти так и остались на поле, то сборная России явно оправилась после голевого укола Азиса.

Россияне хитро поймали турков на попытке оставить Дзюбу в офсайдной ловушке. Защитник команды Луческу поздно сделал шаг вперед, пас в исполнении Газинского, и капитану оставалось только отправить мяч мимо вратаря.

Турки бросились отыгрываться. Но сборная России справилась с заданными скоростями. Команда Черчесова добилась победы в своем первом матче после чемпионата мира. Без родных стен, и даже без Игоря Акинфеева в воротах. Это ЗМС.