Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной

После пятничного матча Лиги наций УЕФА с Турцией в cоставе сборной России произошли изменения из-за травм игроков, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза

У защитника, 31-летнего Федора Кудряшова , по результатам МРТ было диагностировано повреждение мышц бедра, а у форварда 30-летнего Артема Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. В субботу они должны вылететь в Москву для дальнейшего обследования и лечения.

Тем временем российская сборная проводит тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Чехии. Он пройдёт в Ростове-на-Дону 10 сентября. 7 сентября россияне одержали победу над турецкой командой.