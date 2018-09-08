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Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной
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Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
После пятничного матча Лиги наций УЕФА с Турцией в cоставе сборной России произошли изменения из-за травм игроков, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
У защитника, 31-летнего Федора Кудряшова, по результатам МРТ было диагностировано повреждение мышц бедра, а у форварда 30-летнего Артема Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. В субботу они должны вылететь в Москву для дальнейшего обследования и лечения.
Тем временем российская сборная проводит тренировку в рамках подготовки к товарищескому матчу со сборной Чехии. Он пройдёт в Ростове-на-Дону 10 сентября. 7 сентября россияне одержали победу над турецкой командой.
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