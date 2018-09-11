Футболисты устроили настоящий дождь из денег

В Лас-Вегасе футбольный клуб разбросал 5 тысяч долларов с вертолета

Представители американского футбольного клуба Las Vegas Lights из Лас-Вегаса организовали невероятный подарок своим поклонникам. В перерыве между матчем между хозяевами поля и клубом LA Galaxy руководство спортсменов разбросало над стадионом пять тысяч долларов с вертолета, сообщает Sports Illustrated.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как футбольные болельщики из Лас-Вегаса в спешке хватают купюры, которые летят к ним с неба.

Впрочем, едва ли кто-либо смог сильно обогатиться в тот вечер — большая часть банкнот была по одному доллару, правда, среди них попадались и купюры по пять, десять, двадцать и даже сто долларов.

Представители команды Las Vegas Lights признались, что устроили эту акцию ради привлечения болельщиков на трибуны.