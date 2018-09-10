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На матче в США разбросали доллары
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Футбольный «Лас-Вегас» разбросал с вертолета пять тысяч долларов 

Р-Спорт + ещё 1 18 минут назад
Фото: Twitter
Футбольный "Лас-Вегас Лайтс" устроил яркий перфоманс для своих фанатов. В перерыве матча чемпионата USL с "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Двести болельщиков бросились собирать купюры.
"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля, — приводит слова владельца клуба Брэтта Лэшбрука Las Vegas Review-Journal. — А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?"
"Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL: их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами — две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на сумму 100 долларов.
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