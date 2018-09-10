На матче в США разбросали доллары

Футбольный «Лас-Вегас» разбросал с вертолета пять тысяч долларов

Футбольный "Лас-Вегас Лайтс" устроил яркий перфоманс для своих фанатов. В перерыве матча чемпионата USL с "Лос-Анджелес Гэлакси-2" с вертолета вниз на поле было сброшено пять тысяч долларов. Двести болельщиков бросились собирать купюры.

"Люди говорят, что мы сумасшедшие вне поля, — приводит слова владельца клуба Брэтта Лэшбрука Las Vegas Review-Journal. — А на поле мы смиренно играет в футбол. И тут я подумал: а почему бы не наградить наших фанатов за любовь?"

"Лайтс" считается самой экстравагантной командой USL: их спонсором является аптека по продаже марихуаны, маскотами — две ламы, а после каждой домашней победы с тремя и больше забитыми мячами футболисты получают в качестве бонуса фишки из казино на сумму 100 долларов.