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Бывший игрок «Арсенала» избил таксиста
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СМИ: Бывший футболист «Арсенала» избил водителя такси в Дании 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский «Русенборг», избил водителя такси в Дании.
Как сообщает Daily Mail, 30-летний датчанин напал на водителя такси, и нанёс ему тяжёлую травму — перелом челюсти.
Подробности инцидента, произошедшего ночью с 8 на 9 сентября не уточняются.
По информации издания таксомотораная компания обратилась в полицию с заявление о нападении на своего сотрудника, и Бендтнер был задержан правоохранителями.
Отмечается, что получивший травму водитель перенёс операцию.
Бендтенр выступал за «Арсенал» с 2005 по 2014 годы, после чего играл в «Вольфсбурге» и «Нотингем Форест». С 2017 года форвард является игроком «Русенборга».
Он не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018 из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Памела Андерсон рассталась с чемпионом мира по футболу после того, как он сделал ей предложение
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