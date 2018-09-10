Бывший игрок «Арсенала» избил таксиста

СМИ: Бывший футболист «Арсенала» избил водителя такси в Дании

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, ныне выступающий за норвежский «Русенборг», избил водителя такси в Дании.

Как сообщает Daily Mail, 30-летний датчанин напал на водителя такси, и нанёс ему тяжёлую травму — перелом челюсти.

Подробности инцидента, произошедшего ночью с 8 на 9 сентября не уточняются.

По информации издания таксомотораная компания обратилась в полицию с заявление о нападении на своего сотрудника, и Бендтнер был задержан правоохранителями.

Отмечается, что получивший травму водитель перенёс операцию.

Бендтенр выступал за «Арсенал» с 2005 по 2014 годы, после чего играл в «Вольфсбурге» и «Нотингем Форест». С 2017 года форвард является игроком «Русенборга».

Он не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018 из-за травмы.