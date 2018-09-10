«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста

Никлас Бендтнер сломал челюсть таксисту

Лорд совсем поехал кукухой.

В ночь с 8 на 9 сентября бывший футболист «Арсенала» Никлас Бендтнер напал на таксиста в Копенгагене. Футболист сломал ему челюсть. Водитель отправился в больницу на операцию, Бендтнер — под арест.

«Могу подтвердить, что на нашего таксиста ночью было совершено серьёзное нападение. Сейчас ему предстоит операция в связи с переломом. О нападении сообщалось в полицию. Мы можем подтвердить, что его совершил Никлас Бендтнер», — рассказал представитель службы такси.

Дело осложняется тем, что это похоже на рецидив. В прошлом у датчанина уже были проблемы с таксистами, и тоже в Копенгагене. В 2014-м он снял ремень со своих брюк и начал лупить им по чужой машине, попутно оскорбляя водителя.

Чем он ещё отличился в последнее время?

Нет смысла вспоминать аварии Бендтнера и роман с датской принцессой. Смену номера в честь желаемого уровня зарплаты и конфликты со спонсорами своего же клуба. И даже тот самый случай, когда британские таблоиды сняли его на тусовке гуляющим со спущенными штанами.

Всё это нет причин вспоминать просто потому что Никлас до сих пор регулярно творит всякую дичь. Вот лишь несколько историй из его жизни за последний год.

Датчанин сейчас выступает за «Русенборг», в который перешёл из «Ноттингем Форест» год назад. Первую странность он отчубучил уже через несколько месяцев в клубе.

В игре против «Кристиансунна» он забил гол, но больше запомнился своей реакцией. Вместо того, чтобы радоваться, он начал орать на партнёра за то, что тот не дал ему пас (см. с 1:25).

Следующий эпизод случился в расположении сборной. После первой игры с Ирландией в стыках к ЧМ-2018 он матом прошёлся по игре своей команды. «О… нной игры не вышло. Простите, классной».

Классно вышло в ответной. Датчане разгромили соперника, а Бендтнер забил последний мяч. Минуты славы после той игры он использовал для того, чтобы провести онлайн из раздевалки с пивком и песнями. Тогда он не подозревал, что пропустит мундиаль из-за проблем со здоровьем. Нет, печень здесь вроде бы ни при чём.

Ещё один эпизод некоторые трактуют как реальные проблемы с головой. Летом Бендтнер выложил пост в собственный Instagram, на котором он совершенно голый. Знаете, как он его подписал? «Аквамен».

То ли он сам понял, что сморозил, то ли в клубе настояли на неуместности фото — пост в итоге был удалён. Но интернет помнит всё.

Бендтнер регулярно сходил с ума, но сейчас всё зашло слишком далеко. Теперь ему грозят серьёзные проблемы.

Накануне сборная Дании провела победный матч против Уэльса (2:0). Тренер команды Оге Харейде отреагировал на похождения её игрока общей, но вполне конкретной фразой.

«Совершенно немыслимо, что насильник может играть за сборную Дании».

Теперь Бендтнер может окончательно лишиться места в сборной. Но весьма вероятно, что для него это будет не худшим последствием этой истории.