Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»

Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из «Зенита»

Бывший игрок "Зенита" , который сейчас играет за казахстанский "Кайрат", Андрей Аршавин рассказал юному болельщику, почему больше не играет за петербургский клуб, передает Sport24.

Это произошло перед товарищеским матчем "Зенита" и "Кайрата" в Санкт-Петербурге. Вопрос был задан мальчиком, который выводил именитого футболиста на поле.

"Почему ушел из "Зенита"? Меня же выгнали, пришлось играть за эту команду. Нет, у меня контракт закончился", — рассказал футболист, и этот момент засняла скрытая камера пресс-службы петербургского клуба.

Аршавиш играет за "Кайрат" с 2016 года. За это время он провел за казахстанский клуб 76 матчей и забил 24 мяча.

Ранее "Зенит" обыграл "Кайрат" в первом матче Маркизио со счетом 1:0.