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Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
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Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из «Зенита» 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Бывший игрок "Зенита", который сейчас играет за казахстанский "Кайрат", Андрей Аршавин рассказал юному болельщику, почему больше не играет за петербургский клуб, передает Sport24.
Это произошло перед товарищеским матчем "Зенита" и "Кайрата" в Санкт-Петербурге. Вопрос был задан мальчиком, который выводил именитого футболиста на поле.
"Почему ушел из "Зенита"? Меня же выгнали, пришлось играть за эту команду. Нет, у меня контракт закончился", — рассказал футболист, и этот момент засняла скрытая камера пресс-службы петербургского клуба.
Аршавиш играет за "Кайрат" с 2016 года. За это время он провел за казахстанский клуб 76 матчей и забил 24 мяча.
Ранее "Зенит" обыграл "Кайрат" в первом матче Маркизио со счетом 1:0.
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