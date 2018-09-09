Ещё
Промес «привез» гол в матче с Францией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Промес «привез» гол в матче с Францией 

Спорт-Экспресс + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес допустил грубую ошибку в матче Лиги наций со сборной Франции, которая стоила команде Голландии пропущенного гола.
На 14-й минуте встречи прилетел к 26-летнему игроку, тот решил сделать головой передачу назад, однако ошибся, в результате отпасовав на ход Блезу Матюиди. Французский полузащитник прострелил, и Кильян Мбаппе спокойно забил с близкого расстояния.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 года, а в конце августа подписал контракт с испанской "Севильей".
Спорт-Экспресс: последние новости
Белоруссия разгромила Сан-Марино Зинедин Зидан: "Скоро я вернусь к тренерской работе" Дзюба и Кудряшов пройдут дополнительное обследование
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова отказалась здороваться с Медведевой41
Тутберидзе ушла с проката Медведевой95
Белорусы поддержали сборную лозунгом против России460
Зидан сделал важное заявление о своем будущем
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве6
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение