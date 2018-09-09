Промес «привез» гол в матче с Францией

@KMbappe opens it up in the 14th minute! #Netherlands #FRANED



France 1 — 0 Netherlands pic.twitter.com/tWdDswRtWq— Soccer Daily (@Off_BruitSports) September 9, 2018 Бывший нападающий "Спартака" Квинси Промес допустил грубую ошибку в матче Лиги наций со сборной Франции, которая стоила команде Голландии пропущенного гола.

На 14-й минуте встречи прилетел к 26-летнему игроку, тот решил сделать головой передачу назад, однако ошибся, в результате отпасовав на ход Блезу Матюиди. Французский полузащитник прострелил, и Кильян Мбаппе спокойно забил с близкого расстояния.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 года, а в конце августа подписал контракт с испанской "Севильей".