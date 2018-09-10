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Зидан сделал важное заявление о своем будущем
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Зинедин Зидан решил вернуться на тренерскую работу 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: Andreas Gebert dpa Globallookpress
Один из самых успешных футболистов и тренеров современности заявило том, что готов к возвращению в "большую игру".
Бывший главный тренер мадридского "Реала", экс-футболист сборной Франции, чемпион мира по футболу Зинедин Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе.
Зидан после окончания сезона-2017/18 покинул пост главного тренера "Реала", который он трижды приводил к победе в Лиге чемпионов.
Ранее в качестве возможного нового места работы великолепного француза СМИ называли английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".
"Скоро я собираюсь вновь тренировать, потому что мне это нравится. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь", — цитирует Зидана Mundo Deportivo со ссылкой на TVE.
Впрочем, пока официально Зидан не объявил о своем новом месте работы.
Зидана называют одним из величайших игроков в истории футбола. Он начинал свою карьеру в клубе "Канн", позже выступал за "Бордо", но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются "Ювентус" и "Реал Мадрид", в составе которых выиграл двенадцать трофеев.
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