Зидан сделал важное заявление о своем будущем

Зинедин Зидан решил вернуться на тренерскую работу

Один из самых успешных футболистов и тренеров современности заявило том, что готов к возвращению в "большую игру".

Бывший главный тренер мадридского "Реала" , экс-футболист сборной Франции, чемпион мира по футболу Зинедин Зидан заявил, что скоро вернется к тренерской работе.

Зидан после окончания сезона-2017/18 покинул пост главного тренера "Реала", который он трижды приводил к победе в Лиге чемпионов.

Ранее в качестве возможного нового места работы великолепного француза СМИ называли английский "Манчестер Юнайтед" и туринский "Ювентус".

"Скоро я собираюсь вновь тренировать, потому что мне это нравится. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь", — цитирует Зидана Mundo Deportivo со ссылкой на TVE.

Впрочем, пока официально Зидан не объявил о своем новом месте работы.

Зидана называют одним из величайших игроков в истории футбола. Он начинал свою карьеру в клубе "Канн", позже выступал за "Бордо", но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются "Ювентус" и "Реал Мадрид", в составе которых выиграл двенадцать трофеев.