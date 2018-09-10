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Моуринью обвинили во вмешательстве в жизнь игроков
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Моуринью обвинили во вмешательстве в личную жизнь игроков 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-защитник "Челси" и сборной Франции Вильям Галлас вспомнил о своей совместной работе с португальским специалистом Жозе Моуринью, признавшись, что тренер контролировал личную жизнь игроков, сообщает Sport24.
"Мы играли против "Мидлсбро", и я получил травму через 10 минут. На следующий день у нас была встреча с Моуринью, и он стал всех критиковать. Он был недоволен, что мы проиграли. В определенный момент он стал высказывать недовольство в адрес Лэмпарда, который был ему тогда как сын. Я стал смеяться, но потому, что Моуринью был позади меня, он не мог меня видеть. Затем он повернулся ко мне и сказал: "Вильям, ты что, смеешься?". Я ответил, что нет.
Он сказал:
"Ты — один из лучших игроков на данный момент, но тебе нужно следить за личной жизнью вне поля". Я спросил у него: "Что вы имеете в виду?", а он ответил: "Ты очень часто гуляешь". На мой вопрос, откуда он знает, Моуринью ответил: "Посмотрим, будешь ли готов через 10 дней к матчу с "Барселоной". Я сказал ему, чтобы он во мне не сомневался, и каждый день после этого у нас было три тренировки", — цитирует 41-летнего француза RMC Sport.
Французский защитник выступал за "Челси" с 2001 по 2006 год, после чего перешел в "Арсенал".
Ранее легенда английского "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона заявил, что нынешний наставник манкунианцев Жозе Моуринью не подходит "красным дьяволам" как специалист.
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