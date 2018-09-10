В России пройдет первая в истории Дзюбиада

Детская футбольная лига объявила о создании нового соревнования под названием "Дзюбиада: Честь имею!". Первый турнир с участием 100 команд из 56 российских регионов пройдет 14-16 сентября в Анапе.

Участники в ходе конкурсов будут бороться за следующие награды: "Дзюбато" — за самый красивый гол, "ДзюБашка" — за умение играть головой, "Дзюбинушка" — за самый сильный и точный удар.

Абсолютный чемпион Дзюбиады получит титул "Дзюбаха-парень". Призы для участников учредил нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.