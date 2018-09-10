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В России пройдет первая в истории Дзюбиада
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В России пройдет первая в истории Дзюбиада 

Спорт-Экспресс + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Детская футбольная лига объявила о создании нового соревнования под названием "Дзюбиада: Честь имею!". Первый турнир с участием 100 команд из 56 российских регионов пройдет 14-16 сентября в Анапе.
Участники в ходе конкурсов будут бороться за следующие награды: "Дзюбато" — за самый красивый гол, "ДзюБашка" — за умение играть головой, "Дзюбинушка" — за самый сильный и точный удар.
Абсолютный чемпион Дзюбиады получит титул "Дзюбаха-парень". Призы для участников учредил нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
"Мы провели в соцсетях опрос среди ребят: будь вы тренерами, кого из игроков сборной России пригласили бы в свою команду? Часто упоминались Головин, Черышев, Кокорин, Фернандес. Но бесспорным лидером стал Артем Дзюба. Ребят не проведешь. Они отметили Артема не только за отличную игру на чемпионате мира, но и за смелость, волевой характер, жажду борьбы, умение постоять за себя и товарищей по команде. Они увидели в Дзюбе своего! Ведь именно такие черты характера в цене у мальчишек. И вот мы решили устроить для ребят "Дзюбиаду", которую также можно назвать "шутливые старты в серьезный футбол". В программе будет много разных футбольных задач, где мальчишкам предстоит проверить те игровые качества, которыми силен Дзюба, — сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.
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