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УЕФА может отказаться от правила гостевого гола
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УЕФА может отказаться от правила гостевого гола 

Газета.Ru + ещё 7 40 минут назад
Фото: Reuters
Предложение отказаться от правила гостевого гола в матчах клубных европейских футбольных турниров выглядит здраво, считает вице-президент Турецкой футбольной федерации, член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сервет Ярдымджы, передает ТАСС.
"Тренеры подняли важную тему. Я согласен с тем, что гостевой гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих болельщиках, приходится слишком много думать об обороне, ведь пропущенный мяч фактически стоит двух", — цитирует ТАСС Ярдымджы.
Член исполкома отметил, что предложение обязательно будет рассмотрено организацией, соответствующие комитеты изучат все детали и вынесут проект на голосование
"Мне пока сложно говорить о том, в какие сроки могут быть внесены изменения. Думаю, ясность по этому вопросу наступит до конца сентября", — добавил Ярдымджы.
Правило выездного гола впервые было применено в Кубке обладателей кубков сезона-1965/66. Согласно этому правилу, в двухматчевом противостоянии при равенстве голов по сумме двух встреч преимущество имеет та команда, которая забила больше мячей на выезде.
Напомним, что на прошлой неделе на традиционной встрече тренеры ведущих европейских клубов обратились к УЕФА с просьбой пересмотреть правило гола, забитого на чужом поле в матчах под эгидой организации
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