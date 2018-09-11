Молодежная сборная России по футболу проиграла сербам

Сборная России по футболу проиграла сербам в матче отбора на молодежный ЧЕ-2019

Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 21 года) проиграли команде Сербии со счетом 1:2 в матче отбора на чемпионат Европы 2019 года. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе российской команды гол на 62-й минуте забил Никита Чернов . У сербов отличились Лука Йович (74) и Александар Лутовац (88). Встречу посетило 38 763 зрителя.

После этого матча сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы, имея в активе 16 очков. Возглавляют группу сербы, которые набрали 24 очка и досрочно квалифицировались в финальную стадию турнира.

В следующей встрече 12 октября сборная России дома сыграет с командой Македонии. Команда Сербии в этот же день примет австрийцев.

Победители девяти групп выходят на чемпионат Европы напрямую, четыре лучшие сборные, занявшие вторые места, сыграют стыковые матчи, по итогам которых две команды также квалифицируются на турнир. Чемпионат Европы среди игроков не старше 21 года пройдет в Италии и Сан-Марино в 2019 году. Также по итогам ЧЕ-2019 определятся европейские сборные, которые сыграют на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Для квалификации на Игры необходимо попасть в число четырех лучших команд на чемпионате Европы.