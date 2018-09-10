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Букмекеры оценили шансы россиян победить чехов
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Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чехию в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча Россия — Чехия. Начало встречи 10 сентября 2018 года запланировано на 19:00 по московскому времени.
Аналитики считают Россию фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.90. На победу Чехии можно поставить за 4.40, на ничью — за 3.50.
Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.85. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу россиян (6.25).
Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.00. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.75.
Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше данного значения котируется за 1.65.
Самые вероятные авторы голов — Дмитрий Полоз (2.75) и Антон Заболотный (2.75).
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