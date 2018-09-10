В Белоруссии объяснили оскорбляющую россиян кричалку

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В Белоруссии объяснили кричалку «Кто не скачет, тот москаль» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Белорусская федерация футбола (БФФ) готова провести собственное расследование поведения болельщиков во время матча Лиги наций между сборными Белоруссии и Сан-Марино (5:0). Во время игры в Минске болельщики скандировали лозунг "Кто не скачет, тот москаль".
Как сообщает "Газета.Ru", заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций БФФ Дмитрий Герчиков заявил, что выкрики не носили массовый характер. При этом БФФ может провести собственное расследование случившегося, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.
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