В Белоруссии объяснили оскорбляющую россиян кричалку

"Хто не скача — той маскаль" на трыбунах у Менску падчас матчу з Сан-Марына pic.twitter.com/11v197KUJ2— Радыё Свабода (@svaboda) 8 сентября 2018 г.

Белорусская федерация футбола (БФФ) готова провести собственное расследование поведения болельщиков во время матча Лиги наций между сборными Белоруссии и Сан-Марино (5:0). Во время игры в Минске болельщики скандировали лозунг "Кто не скачет, тот москаль".