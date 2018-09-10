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Газинский будет капитаном сборной
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Газинский будет капитаном сборной 

Спорт-Экспресс + ещё 4 58 минут назад
Фото: ТАСС
По информации "СЭ", капитаном сборной России в матче с Чехией будет полузащитник Юрий Газинский.
Ранее капитаном сборной России был назначен Артем Дзюба, но из-за проблем со спиной форвард "Зенита" не сможет принять участие в предстоящем матче. (Сергей Егоров)
Сборная России проведет контрольный матч с командой Чехии в Ростове-на-Дону на стадионе чемпионата мира по футболу-2018 "Ростов Арена". Начало встречи — в 19.00. Прямая видеотрансляция будет доступна здесь.
Россия — Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало — 19.00.
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