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Заболотный в матче с Чехией забил первый мяч
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Нападающий сборной России Заболотный в матче с Чехией забил первый мяч за национальную команду 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный увеличил преимущество своей команды в контрольном матче с Чехией.
На 24-й минуте Заболотный забил мяч, обведя вратаря и послав мяч в пустые ворота.
Для 27-летнего форварда это первый гол в футболке сборной России по футболу.
На 30-й минуте Алексей Ионов реализовал пенальти после назначения удара за снос Заболотного.
Счёт в матче 3:0 в пользу российской сборной. RT ведёт прямую трансляцию матча.
Ранее Алексей Ионов забил свой дебютный гол за сборную России по футболу
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