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Черышев сделал заявление после сообщений о допинге
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Черышева не беспокоит тема с допингом 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал обвинения в допинге после победы над Чехией в товарищеском матче (5:1), передает Sport24.
"Мне особенно нечего сказать о допинговых новостях. Я знаю, что ничего не нарушал. Я чист. Эта тема меня даже особенно не беспокоит. Конечно, как и любому игроку, мне не приятно, когда такое пишут, но мое дело играть и приносить пользу сборной и клубу. Я не могу контролировать эту ситуацию. Как отнесся клуб? Ребята поддерживают. В сборной особо эту тему не поднимали. Думаю, тут нужно узнавать у докторов, они могут сказать больше. Можно успокоить болельщиков. Думаю, скоро все решится, и тема уйдет", — заявил Черышев.
Ранее Черышев призвал болельщиков поддержать сборную России в матче с Чехией.
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