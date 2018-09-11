СМИ: Терри может передумать переходить в «Спартак»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри может передумать переходить в московский «Спартак»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, футболист успешно прошёл медобследование и был готов подписать соглашение с москвичами, но у него возникли сомнения в переезде в Россию из-за негативных отзывов о стране в английской прессе.

Последним днём, когда «Спартак» может обратиться в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дозаявки, является 14 сентября.

За лондонский «Челси» Терри провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и выигрывал Лигу чемпионов.

Последним его клубом была бирмингемская « Астон Вилла », после чего стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Терри до сих пор не дал согласие на переход в «Спартак».