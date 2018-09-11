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Начало матча Англия — Швейцария будет черно-белым
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Начало матча Англия — Швейцария покажут в черно-белом цвете 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Начало товарищеского матча между сборными Англии и Швейцарии покажут в черно-белом цвете, сообщает "Советский спорт".
По информации Telegraph, первые 25 секунд встречи будут черно-белыми в честь 25-летия программы по борьбе с расизмом в футболе. Проект был запущен в 1993 году.
Отмечается, что матч английской команды на родине покажут в черно-белом цвете впервые за полвека.
Матч состоится 11 сентября в 23.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Алли пропустит товарищеский матч со Швейцарией.
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