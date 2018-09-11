Начало матча Англия — Швейцария покажут в черно-белом цвете

Начало товарищеского матча между сборными Англии и Швейцарии покажут в черно-белом цвете, сообщает "Советский спорт"

По информации Telegraph, первые 25 секунд встречи будут черно-белыми в честь 25-летия программы по борьбе с расизмом в футболе. Проект был запущен в 1993 году.

Отмечается, что матч английской команды на родине покажут в черно-белом цвете впервые за полвека.

Матч состоится 11 сентября в 23.00 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Алли пропустит товарищеский матч со Швейцарией.