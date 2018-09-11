Назван лучший клуб Европы в 2018 году

«Реал» признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году

Ассоциация европейских клубов (ECA) на генеральной ассамблее организации признала мадридский «Реал» лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В минувшем сезоне «Реал» третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов и занял третьем место в чемпионате Испании.

В ECA также назвали английские «Арсенал» и «Челси» лучшими женскими командами года, австрийский «Ред Булл Зальцбург» был признан лучшим прогрессирующим коллективом, а бельгийский «Гент» получил награду за социальную работу.

Ранее ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18.