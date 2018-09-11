Ещё
Назван лучший клуб Европы в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Ассоциация европейских клубов (ECA) на генеральной ассамблее организации признала мадридский «Реал» лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
В минувшем сезоне «Реал» третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов и занял третьем место в чемпионате Испании.
В ECA также назвали английские «Арсенал» и «Челси» лучшими женскими командами года, австрийский «Ред Булл Зальцбург» был признан лучшим прогрессирующим коллективом, а бельгийский «Гент» получил награду за социальную работу.
Ранее ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18.
RT на русском: последние новости
СМИ: Терри может передумать переходить в «Спартак» Головин вернулся к тренировкам в общей группе игроков «Монако» Стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы против всех. Чемпионат мира по красоте4
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы10
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой98
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве249
Фанаты шокировали «униженную» Медведеву
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
03:24
Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы
Футбол
04:09
«Тутберидзе отправила Медведеву рожать детей»
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:08
«Поехал кукухой». Бендтнер напал на таксиста
Футбол Общество
04:09
Ты для нас умерла: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение