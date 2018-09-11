Растоптали чехов. Сборная кайфует даже без Дзюбы

Сборная кайфует даже без Дзюбы. Даже вторым составом

Сборная России продолжает радовать. Победа в Турции — не самая уверенная, но добытая в чём-то, что уже можно осторожно называть фирменным стилем. Команда уверенно начала Лигу наций в игре с соперником, который всего три месяца назад заставлял нас страдать и переживать за выступление на чемпионате мира.

На этом фоне контрольный матч со сборной Чехии не имел особого значения, но победить хотелось хотя бы ради продолжения этого чувства кайфа. При этом было понятно, что и россияне, и чехи будут играть совсем далёкими от основы составами. И главное, что сборная России осталась без капитана Дзюбы. Артём — самый популярный и самый любимый игрок страны. Во многом он сейчас и есть лицо российского футбола. Нынешняя сборная без него представлялась с трудом. Но проблемы с поясницей вынудили Дзюбу остаться в Москве.

Юрий Газинский, а впереди вышел наводить ужасЗаболотный. Притом что в этом сезоне Антон даже в клубе практически не играл единственного форварда, обычно выходя в пару к Дзюбе. Без него у сборной сменилась атакующая линия и в очередной раз поменялся обладатель капитанской повязки. На поле команду вывел, а впереди вышел наводить ужас. Притом что в этом сезоне Антон даже в клубе практически не играл единственного форварда, обычно выходя в пару к Дзюбе.

Нойштедтер и Семёнов в центре обороны, Рауш слева. Ерохин на позиции атакующего центрального, а Ионов — справа. По меркам сборной России на поле в Ростове-на-Дону выходил максимально экспериментальный состав. И в таком сочетании сборная вновь выдала первый тайм, в котором кайфовала сама от себя. Капитан Газинский идеально находил передачей ускорения Ионова от последнего защитника, а тот забивал. Заболотный спокойно получал мяч в чужой штрафной и бил мимо летящего в подкате соперника в угол. Тот же Заболотный убирал под себя мяч у вратарской, зарабатывая пенальти для Ионова. Сборная парила, получая удовольствие от своей игры. А лучше всех выглядели те, над кем обычно болельщики глумились. Ржали над Заболотным — получите гол и пенальти. Весело было после историй Ионова — он выходит и казнит чехов.

Аналогичная история с Александром Ерохиным, для которого начало сезона получается максимально эффективным. О полузащитнике часто возникают вопросы у болельщиков, потому что основную пользу для команды он создаёт, двигаясь без мяча. Но в этом сезоне за «Зенит» Ерохин играет ближе к чужим воротам и постоянно попадает в центр внимания. Против чехов Александр весь первый тайм выдавал передачи на партнёров и опасно подключался вперёд. А уже в конце забил свой гол (до этого, правда, завалив выход один на один).

Временами откровенно везло: где-то судья не свистел офсайд, где-то необязательные обрезы не приводили к проблемам. Но до перерыва с чехами вообще не было проблем. Понятно, что соперник тоже проверял свои возможности и резервы. Что уровень сопротивления был ниже ожидаемого. Но в истории сборной России были десятки матчей, когда в аналогичной ситуации мы создавали проблемы сами себе. Здесь же Рауш без проблем ловил на ложном движении соперника у своих ворот, чтобы потом начать атаку. Даже те, кто отсутствовал в команде на ЧМ, заразились этим кайфом и уверенностью.

Немного неприятно то, что два матча подряд сборная России, независимо от состава, проседает после перерыва. Чехия во втором тайме усилила свою игру заменами, а хозяев счёт 3:0 очевидно расслабил. В итоге пропустили обидный гол, но смогли быстро вернуть разрыв в счёте. А дальше вышедший Зобнин со своим бесконечным запасом энергии организовал гол для Дмитрия Полоза . И тут же получил капитанскую повязку.

Первый цикл после ЧМ-2018 сборная заканчивает с разницей мячей 7:2. Плевать на уровень соперников — кайфуем дальше. И готовимся извиняться перед теми, перед кем ещё не успели. Если такие вообще ещё остались в этой команде.