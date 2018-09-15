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Лидер «Локомотива» обвинил клуб в неуважении
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Лидер «Локомотива» обвинил клуб в неуважении 

Газета.Ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о переговорах с клубом по новому контракту, передает "СЭ".
Игрок и клуб до сих пор не пришли к соглашению после нескольких месяцев переговоров.
"Все очень просто: это никогда не было вопросом денег. Во-первых, я никогда не просил больше, чем зарабатываю сейчас. Во-вторых, что меня немного задевает, так это неуважение со стороны клуба — от руководителей. Как раз они — причина моего недовольства, финансовый вопрос тут ни при чем.
Понятно, что я не буду вечно играть за "Локомотив". Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения, и считаю, что его не проявили", — сказал португалец.
32-летний Фернандеш защищает цвета красно-зеленых с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Фернандеш может перейти в "Бешикташ".
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