Лидер «Локомотива» обвинил клуб в неуважении

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о переговорах с клубом по новому контракту, передает "СЭ".

Игрок и клуб до сих пор не пришли к соглашению после нескольких месяцев переговоров.

"Все очень просто: это никогда не было вопросом денег. Во-первых, я никогда не просил больше, чем зарабатываю сейчас. Во-вторых, что меня немного задевает, так это неуважение со стороны клуба — от руководителей. Как раз они — причина моего недовольства, финансовый вопрос тут ни при чем.

Понятно, что я не буду вечно играть за "Локомотив". Одни игроки уходят, другие приходят, это обычная футбольная жизнь. Но я требую уважения, и считаю, что его не проявили", — сказал португалец.

32-летний Фернандеш защищает цвета красно-зеленых с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Фернандеш может перейти в "Бешикташ".