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Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России
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Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Яролим подал в отставку после разгромного поражения от команды России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Федерации футбола Чехии.
Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Отмечается, что в ближайшие дни руководство федерации встретится с потенциальными кандидатами на пост наставника сборной.
Контрольная встреча между Россией и Чехией прошла 10 сентября в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.
Яролим возглавил команду Чехии в июле 2016 года. Под его руководством команда не сумела пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2018. В Лиге наций, стартовавшей в сентябре, чехи начали с поражения от Украины со счетом 1:2.
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