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Игрок «Барселоны» закатил вечеринку и отказался платить
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Игрок «Барселоны» закатил вечеринку на тысячи евро и отказался платить 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Li Ying / Globallookpress.com
Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади отказался платить по счетам в элитном ночном клубе Tiffany, в котором отмечал день рождения. Об этом сообщает El Mundo.
Спортсмен, которому исполнилось 23 года, пригласил на вечеринку около 30 гостей. В счете оказалось большое количество еды, напитков и кальянов, а общая сумма достигла 16 тысяч евро. Когда Муниру принесли чек, он отказался платить, посчитав, что сумма слишком велика.
После этого сотрудники клуба вызвали полицию. Они настаивали, что число гостей значительно превысило оговоренное, поэтому счет увеличился. В результате сумма была снижена на одну тысячу евро, и Мунир заплатил.
Нападающий находится в системе «Барселоны» с 2011 года. В 2014 году он дебютировал за основной состав команды, однако закрепиться в нем не сумел. Клуб дважды отдавал его в аренду.
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