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«Реал» назвал предпочтительного соперника в финале ЛЧ
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От «Реала» потребовали победы над «Барселоной» в финале ЛЧ на стадионе врага 

Lenta.ru + ещё 27 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил перед тренером Хуленом Лопетеги задачу выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд. Об этом сообщает El Confidencial.
Издание приводит выдержки из разговора Переса и Лопетеги. Президент заявил, что приоритет для «Реала», — победа в турнире, финал которого пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» (домашняя арена принципиального соперника сливочных «Атлетико»).
«Если финал будет против "Барселоны", то будет еще лучше», — отметил Перес.
«Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В сезоне-2017/2018 клуб выиграл турнир в третий раз подряд. После этого наставник команды Зинедин Зидан объявил об уходе, его место занял Лопетеги, на тот момент тренировавший сборную Испании. За сутки до старта чемпионата мира-2018 специалист был уволен за ведение переговоров с «Реалом» за спиной Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).
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