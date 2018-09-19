«Реал» назвал предпочтительного соперника в финале ЛЧ

От «Реала» потребовали победы над «Барселоной» в финале ЛЧ на стадионе врага

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил перед тренером Хуленом Лопетеги задачу выиграть Лигу чемпионов в четвертый раз подряд. Об этом сообщает El Confidencial. Издание приводит выдержки из разговора Переса и Лопетеги. Президент заявил, что приоритет для «Реала», — победа в турнире, финал которого пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» (домашняя арена принципиального соперника сливочных «Атлетико»). «Если финал будет против "Барселоны", то будет еще лучше», — отметил Перес. «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов. В сезоне-2017/2018 клуб выиграл турнир в третий раз подряд. После этого наставник команды Зинедин Зидан объявил об уходе, его место занял Лопетеги, на тот момент тренировавший сборную Испании. За сутки до старта чемпионата мира-2018 специалист был уволен за ведение переговоров с «Реалом» за спиной Королевской футбольной федерации Испании (RFEF).