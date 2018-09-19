Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ

Федор Чалов признан лучшим футболистом седьмого тура РПЛ

Голосование по выбору лучшего футболиста тура РПЛ проводит в соцсети "ВКонтакте" совместно с телеканалами "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Чалов признан лучшим игроком тура РПЛ второй раз подряд. В седьмом туре ЦСКА в гостях разгромил "Уфу" со счетом 3:0. Чалов, который возглавляет список бомбардиров чемпионата страны с шестью забитыми мячами, отметился голом и результативной передачей.