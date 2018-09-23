Болельщики «Спартака» устроили масштабную акцию перед матчем с ЦСКА

Болельщики московского "Спартака" из 70 городов России устроили акцию перед матчем восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, передает "Советский спорт"

Во всех городах. которые принимали участие в акции, были нарисованы граффити, суть которых сводилась к фразе "ненавидят ЦСКА". В Москве было написано: "Вся Россия, вся Москва ненавидит ЦСКА".

"В рамках подготовки к дерби мы решили в очередной раз доказать, кто правит балом, под названием РПЛ, и в этой акции мог поучаствовать едва ли не каждый из вас вне зависимости от того, где он проживает — в столице или за Уралом, на Юге страны или в Сибири, в центральной части России или в Поволжье — с вашей помощью мы постарались зацепить все уголки нашей необъятной Родины", — было сказано в заявлении фанатов красно-белых.

Матч состоится 23 сентября в 19.00 по московскому времени.

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