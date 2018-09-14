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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью
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«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 48 2 часа назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".
Счет в матче на пятой минуте открыл португальский полузащитник гостей Мигел Кардозу. На 32-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Антон Миранчук. На 66-й минуте вторую желтую карточку за грубую игру получил польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк и был удален с поля.
"Локомотив" набрал 9 очков после семи туров и занимает восьмое место в РПЛ. "Динамо" поднялось на шестую позицию, набрав 10 очков.
Свой следующий матч "Локомотив" проведет в Лиге чемпионов. 18 сентября железнодорожники на выезде в матче группового этапа турнира сыграют с турецким "Галатасараем". Следующий матч в РПЛ "Локомотив" проведет 23 сентября в гостях у санкт-петербургского "Зенита". "Динамо" 22 сентября примет махачкалинский "Анжи".
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