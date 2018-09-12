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Бывший тренер сборной России нашел новую работу
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Бывший тренер сборной России возглавит «Утрехт» 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат снова начнет тренировать, сообщает "Советский спорт".
Специалист решил возглавить нидерландский "Утрехт", о чем проинформировала пресс-служба клуба. Последним местом работы Адвоката стала роттердамская "Спарта".
Адвокат займет место главного тренера 17 сентября. Предшественником голландского специалиста был Жан-Пол де Йонг, который был уволен из-за плохих результатов клуба: после четырех туров в Эредивизии (высшего дивизиона в Голландии) "Утрехт" занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе лишь одну победу.
Примечательно, что специалист в конце своей карьеры играл за "Утрехт".
Ранее украинский клуб со скандалом уволил главного тренера.
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