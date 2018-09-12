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Терри отказался переходить в «Спартак»
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Терри отказался переходить в «Спартак» 

RT на русском 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Экс-капитан сборной Англии по футболу и лондонского «Челси» Джон Терри заявил, что не перейдёт в московский «Спартак».
«После длительных размышлений я решил отказаться от предложения от «Спартака», — написал 37-летний защитник в своём Instagram.
Футболист рассказал, что после обсуждения с семьёй решил о неготовности пойти на такой шаг в своей карьере.
«Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак». Хочу пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в сезоне. Это амбициозный клуб, и я очень впечатлён их профессионализмом. Желаю «Спартаку» удачи», — говорится в сообщении Терри.
Терри известен по выступлениям за лондонский «Челси», за который провёл 714 матчей, пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги и выигрывал Лигу чемпионов. В прошлом сезоне он выступал за «Астон Виллу», после чего стал свободным агентом.
Ранее агент Трабукки сообщал, когда решится вопрос по переходу Терри в «Спартак».
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