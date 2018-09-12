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Каррера отреагировал на решение Терри
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Массимо Каррера — о решении Терри: «Конечно, я расстроился» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что расстроился из-за срыва трансфера экс-защитника "Челси" Джона Терри. 37-летний англичанин сегодня отказался присоединяться к красно-белым, объяснив это решение семейными обстоятельствами.
— Встретился сейчас (случайно) с Массимо Каррерой, спросил про Терри — сильно ли расстроился, Массимо ответил, что "конечно расстроился, такой игрок!". На вопрос будут ли искать кого-то в ближайшие два дня в ответ лишь улыбнулся, — написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.
"Спартак" занимает 2-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 14 очков. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против "Ахмата".
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