Ещё
Роналду поиздевался над журналистом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роналду поиздевался над журналистом 

Lenta.ru + ещё 9 52 минуты назад
Фото: Reuters
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился кривлянием в кадре в одном из сюжетов клубного телевидения. Видео размещено в Youtube-канале Darren McD.
Съемка проходила во время тренировки «Ювентуса». Работник клубного телевидения говорил перед камерой. В это время к нему подбежал 33-летний Роналду и принялся передразнивать журналиста.
10 июля состоялся переход португальца в «Ювентус». После трех туров чемпионата Италии в активе Роналду одна голевая передача и ни одного гола.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России подготовили новый допинг-скандал66
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту1
Шипулин оставил сборную и уехал в Грецию
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой7
Ефимова назвала США «своим домом»1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение