Роналду поиздевался над журналистом

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился кривлянием в кадре в одном из сюжетов клубного телевидения. Видео размещено в Youtube-канале Darren McD.

Съемка проходила во время тренировки «Ювентуса». Работник клубного телевидения говорил перед камерой. В это время к нему подбежал 33-летний Роналду и принялся передразнивать журналиста.

10 июля состоялся переход португальца в «Ювентус». После трех туров чемпионата Италии в активе Роналду одна голевая передача и ни одного гола.