Роналду продолжает капитализировать «Ювентус» 

Итальянский "Ювентус" продолжает бить финансовые рекорды капитализации с приходом в клуб Криштиану Роналду, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на испанское спортивное издание Marca.
В конце августа итальянский клуб перешагнул отметку в €1 за акцию, а капитализация клуба превысила 1 миллиард евро. В начале сентября "Ювентус" достиг своего исторического максимума.
Еще в июне акции "Ювентуса" стоили €0,66. Сейчас, с переходом в клуб португальского лидера, их стоимость достигла €1,49 евро, при том что ранее исторический максимум стоимости акций 2002 года составлял €1,32 за акцию
За последний месяц акции "Ювентуса" выросли на 62%, несмотря на то что в целом итальянские компании подешевели на 6,2%.
Такой резкий рост объясняется трансфером экс-нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду летом за 100 миллионов евро. Стоит отметить, что "Ювентус" продолжает прибавлять в цене даже несмотря на то, что Роналду в трех матчах в Серии А еще не смог забить ни одного гола.