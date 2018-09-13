Роналду продолжает капитализировать «Ювентус»

Итальянский "Ювентус" продолжает бить финансовые рекорды капитализации с приходом в клуб Криштиану Роналду , сообщает "Советский спорт" со ссылкой на испанское спортивное издание Marca.

В конце августа итальянский клуб перешагнул отметку в €1 за акцию, а капитализация клуба превысила 1 миллиард евро. В начале сентября "Ювентус" достиг своего исторического максимума.

Еще в июне акции "Ювентуса" стоили €0,66. Сейчас, с переходом в клуб португальского лидера, их стоимость достигла €1,49 евро, при том что ранее исторический максимум стоимости акций 2002 года составлял €1,32 за акцию

За последний месяц акции "Ювентуса" выросли на 62%, несмотря на то что в целом итальянские компании подешевели на 6,2%.