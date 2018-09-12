«Терри отказался? „Спартаку“ не нужны пенсионеры»

Легендарный защитник лондонского «Челси» Джон Терри в последний день, когда его можно было внести в заявку, отказался переходить в московский «Спартак». Он уже успел пройти медосмотр, получить визу, но так и не решился поставить подпись в контракте. Какова роль политики и денег в этой истории? Андрей Червиченко и Александр Мостовой ответили на все вопросы в интервью «Газете.Ru».

— Какие вы видите причины срыва трансфера Терри в «Спартак»? Могли ли политические отношения между Англией и Россией сказаться на решении защитника?

Александр Мостовой: Вряд ли. Если бы вмешалась политика, то тема перехода сразу бы оборвалась. Однако о нем уже целую неделю говорят. Скорее, могли вмешаться семейные обстоятельства.

Андрей Червиченко: Я думаю, не политические отношения, а сама атмосфера, которая нагнетается в Англии, могла сказаться.

Терри — это все-таки символ английского футбола, может быть, ему каким-то образом намекнули, что не стоит ехать в Россию.

Но вообще я думаю, что это больше из-за денег произошло.

— Почему «Зениту» удалось провернуть трансфер возрастной легенды Клаудио Маркизио, а у «Спартака» не получилось организовать аналогичный переход? Сказалась разница в финансах?

А. М. : Скорее всего, дело не в деньгах. Терри все-таки не бедный футболист, он уже давно заработал и себе, и своим детям на долгие годы. Хотя денег много не бывает. Да и вообще англичан очень мало за границей, они уже привыкли у себя играть. Возможно, он просто не решился на этот шаг.

А. Ч. : Ментальность итальянцев и англичан очень сильно отличается, в частности, и по отношению к нашей стране. Им сложнее освоиться. Для них какие-то вещи гораздо дороже.

Россия им представляется не то что бы диковатой, но далекой и опасной страной.

Итальянцы же более открыты, для них переезд к нам — нормальное дело. Для англичанина же это целое событие.

— Как вы оцените поступок Терри с моральной точки зрения? Он прошел медосмотр, получил визу, но передумал в последний день.

А. М. : Да ничего особенного не произошло. Это совершенно нормально: человеку 37 лет, он думал, сомневался. Он же никому не пообещал, что подпишет контракт, а потом отказался от своих слов.

Бывают же случаи, что футболист забил два мяча и требует повышения зарплаты. Сыграет человек четыре матча, а потом подписывает новый контракт на четыре года.

А. Ч. : Терри никому ничем не обязан, он волен поступать, как хочет. Да и я не думаю, что он ломился в спартаковские двери, скорее, красно-белые хотели, сам не знаю зачем, такую фигуру. Я не считаю, что Терри был бы полезен для «Спартака».

Это очень титулованный и распиаренный футболист, который мог бы начать вести себя претенциозно. А вокруг российская молодежь, которая должна обрастать нашими героями и формировать мировозрение вокруг наших футболистов, а не вокруг англичанина, который приехал подрубить денег.

— Как отразится эта трансферная неудача на красно-белых?

А. М. : В плане футбола наш чемпионат сильно потерял. Если бы Терри пришел, то с легкостью закрыл бы позицию защитника в «Спартаке».

Сейчас «Спартаку» можно спокойно подписать Сергея Игнашевича , не знаю, зачем он закончил.

Шансы «Спартака» на чемпионство? Я думаю, что они до сих пор высоки. Более существенная все же потеря Квинси Промеса . Из центрального полузащитника еще можно сделать защитника, но из защитника сложно сделать нападающего. Здесь нужна хитрость, ловкость, дриблинг, скорость, поэтому голландца заменить сложнее. Хотя средняя линяя у «Спартака» организована неплохо.

А. Ч. : После перехода Терри в «Спартак» хорошей атмосферы точно не было бы. Если бы он начал недорабатывать, просить лишние миллионы, то тот же Георгий Джикия мог бы возмутиться. Он перспективнее, полезнее, а кому-то платят в разы больше непонятно за что.

Для имиджа еще этот трансфер мог бы быть полезен, но с тем же успехом можно было бы позвать и Роналдиньо, который бы показывал какие-то выкрутасы с мячом. Много пенсионеров, которые в 36-37 лет могут сыграть еще несколько матчей, но не более того. Не знаю, почему «Спартак» сосредоточился именно на Терри.

Зачем клубу имя, а не функционал? На мой взгляд, это просто выброшенные на ветер деньги.