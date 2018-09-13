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Защитник сборной России выбыл на две недели
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Футболист сборной России Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России по футболу и казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче Лиги наций с национальной командой Турции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.
По словам тренера, игру с красноярским «Енисеем» пропустят вратарь Сослан Джанаев и защитник Ибрагим Цаллагов.
15 сентября «Рубин» примет на своём стадионе «Енисей», начало — в 14:00.
Ранее сообщалось, что Фёдор Кудряшов не сможет помочь национальной команде в контрольном матче против Чехии.
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