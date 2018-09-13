Защитник сборной России выбыл на две недели

Футболист сборной России Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы

Защитник сборной России по футболу и казанского «Рубина» Фёдор Кудряшов выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче Лиги наций с национальной командой Турции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главного тренера «Рубина» Курбана Бердыева.

15 сентября «Рубин» примет на своём стадионе «Енисей», начало — в 14:00.

Ранее сообщалось, что Фёдор Кудряшов не сможет помочь национальной команде в контрольном матче против Чехии.