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Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
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В сборной России может появиться еще один немецкий футболист 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Российский футбольный союз рассматривает возможность привлечения в сборную страны капитана "Ганновера" Вальдемара Антона. Если уроженец Узбекистана получит российское гражданство, то он сможет составить компанию двум другим немецким репатриантам — Роману Нойштедтеру и Константину Раушу.
Инициатива приглашения 22-летнего Антона принадлежит главному тренеру Станиславу Черчесову, информирует "Спорт-Экспресс". Капитан "Ганновера" не заигран ни за первую сборную Германию, ни за команду Узбекистана, и имеет право играть за россиян.
В настоящее время Вальдемар Антон является самым молодым капитаном в бундеслиге. Стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. В прошлом году интерес защитнику саксонцев проявлял московский "Спартак".
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