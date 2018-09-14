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В немецком клубе ввели «колесо наказаний»
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В немецком клубе тренер ввел «колесо наказаний» 

Газета.Ru + ещё 6 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер немецкого "РБ Лейпциг" Ральф Рангник придумал альтернативу стандартным штрафам за нарушение дисциплины, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Bild, наставник ввел в команде "колесо наказаний". По задумке провинившиеся игроки крутят колесо, которое выбирает им форму наказания. Среди возможных вариантов есть работа в клубном магазине, продажа еды в кафетерии, работа гидом по стадиону, покос травы на тренировочных площадках, покупка подарков для сотрудников клуба, тренировка в балетной пачке или в розовой футболке, работа барменом, работа грузчиком перед гостевыми матчами, выполнение обязанностей прачки, работа с мячами (накачивание, мойка и вынос их на поле) и работа ассистентом тренера в академии.
При этом один из секторов колеса является удачным: если игрок попадает в него, то автоматически избавляется от выполнения наказания.
Ранее сообщалось, что Рангник показывал судье повтор спорного эпизода на своем телефоне.
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