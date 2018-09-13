Черышев опубликовал итоги по делу о допинге

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев сообщил итоги расследования по делу о нарушении антидопинговых правил во время его выступления за «Вильярреал».
В документе Министерства культуры и спорта Испании, который Черышев опубликовал в своём Twitter, говорится, что расследование не выявило следов использования запрещённых препаратов.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что Испанское антидопинговое агентство ведёт расследование в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.