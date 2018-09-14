Хамес сменил русскую модель на венесуэльскую

Хамес расстался с русской моделью ради венесуэльской

У полузащитника "Баварии" и сборной Колумбии Хамеса Родригеса появилась новая девушка, сообщает Sport24.

Как известно источнику, новой подругой 30-летнего хавбека стала венесуэльская модель Шеннон де Лима. По слухам, они впервые встретились в августе и вместе провели несколько дней отпуска в Израиле.

Хамес шесть с половиной лет состоял в браке с Даниэлой Оспиной, но летом 2017 года они развелись. Сообщалось, что причиной развода стали чувства Хамеса к россиянке Ольге Коробицыной.