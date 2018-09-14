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Семак раскритиковал газон Оренбурга
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Семак назвал искусственный газон Оренбурга травмоопасным 

News.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 7-го тура РПЛ заявил, что некоторым его подопечным будет сложно играть на искусственном поле в Оренбурге. По мнению специалиста, такое покрытие является травмоопасным.
«Учитываем с точки зрения здоровья футболистов. Некоторым очень сложно играть на искусственном поле, это может вызывать риск получения травм. Нужно это понимать, прежде чем выпускать на поле того или иного игрока», — цитирует Семака Nevasport.ru.
После он отметил, что каждое искусственное поле имеет свои особенности.
«Мы должны играть на любом поле, мы готовы к этому. Конечно, такое покрытие становится плюсом для хозяев, но у обеих команд есть 90 минут. Я на этом поле уже был, есть понимание, что делать», — резюмировал главный тренер «Зенита».
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