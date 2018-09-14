Семак раскритиковал газон Оренбурга

Семак назвал искусственный газон Оренбурга травмоопасным

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 7-го тура РПЛ заявил, что некоторым его подопечным будет сложно играть на искусственном поле в Оренбурге. По мнению специалиста, такое покрытие является травмоопасным.

«Учитываем с точки зрения здоровья футболистов. Некоторым очень сложно играть на искусственном поле, это может вызывать риск получения травм. Нужно это понимать, прежде чем выпускать на поле того или иного игрока», — цитирует Семака Nevasport.ru.

После он отметил, что каждое искусственное поле имеет свои особенности.