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Фанаты «Спартака» набросились на Терри в Сети
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Фанаты «Спартака» атаковали инстаграм Терри после срыва трансфера 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Болельщики московского «Спартака» раскритиковали защитника Джона Терри после его отказа переходить в столичную команду, передает «Советский спорт».
37-летний англичанин согласовал контракт с красно-белыми и успел пройти медобследование, однако в последний момент отказался от перехода.
Под фотографиями в инстаграме бывшего капитана «Челси» появилась масса комментариев, в которых русскоязычные болельщики критикуют решение футболиста.
«Джон… Вы поступили не как джентльмен… По-русски это называется кидок. Но вам, чопорным англичанам, этого не понять. Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России. Бог Вам судья. Живите с этим», — пишет фанат под именем @maxim_nikolaenko_vlz.
Некоторые пользователи подозревают, что в срыве трансфера поучаствовала жена англичанина.
«Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней», — написал фанат @alewag.
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