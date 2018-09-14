Фанаты «Спартака» набросились на Терри в Сети

Фанаты «Спартака» атаковали инстаграм Терри после срыва трансфера

Болельщики московского «Спартака» раскритиковали защитника Джона Терри после его отказа переходить в столичную команду, передает «Советский спорт».

37-летний англичанин согласовал контракт с красно-белыми и успел пройти медобследование, однако в последний момент отказался от перехода.

Под фотографиями в инстаграме бывшего капитана «Челси» появилась масса комментариев, в которых русскоязычные болельщики критикуют решение футболиста.

«Джон… Вы поступили не как джентльмен… По-русски это называется кидок. Но вам, чопорным англичанам, этого не понять. Вы потеряли несколько тысяч поклонников в России. Бог Вам судья. Живите с этим», — пишет фанат под именем @maxim_nikolaenko_vlz.

Некоторые пользователи подозревают, что в срыве трансфера поучаствовала жена англичанина.