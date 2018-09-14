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Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
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Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной России 

Lenta.ru + ещё 11 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг немецкого защитника «Гановера 96» Вальдемара Антона, с которым общались по поводу выступлений в составе национальной команды РФ. Об этом сообщает Sport24.
«Никто никого у нас специально не натурализовывал. Натурализовывают иностранцев, наши сами получили документы. У нас никто никого не заставляет получать паспорта. С Вальдемаром мы говорили, у него паспорта нет, меня ввели в заблуждение», — заявил специалист.
13 сентября сообщалось, что Черчесов был заинтересован в кандидатуре Антона. Встреча со спортсменом состоялась еще до чемпионата мира-2018.
Уроженец Узбекистана Антон принимал участие в матчах молодежной сборной Германии, однако за взрослую команду заигран не был. За «Ганновер» футболист сыграл в 73 встречах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
К выступлениям за национальную команду уже привлекаются натурализованные футболисты — вратарь Маринато Гильерме, защитники Роман Нойштедтер, Марио Фернандес и Константин Рауш.
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