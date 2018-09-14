Ещё
Экс-полузащитник «Зенита» и «Рубина» перешел в «Химки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-полузащитник «Зенита» и «Рубина» перешел в «Химки» 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает "Советский спорт".
Как информирует официальный аккаунт ФНЛ в твиттере, игрок подписал контракт с "Химками".
"В рядах футбольного клуба "Химки" еще один звездный новичок", — говорится в сообщении под видео с участием Рязанцева.
32-летний Рязанцева известен по выступлениям за "Рубин" и "Зенит". В минувшем сезоне он выступал на правах аренды в "Амкаре", а в июне покинул сине-бело-голубых на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что экс-хавбек "Зенита" Виктор Файзулин возвращается в футбол.
Газета.Ru: последние новости
Лучшего игрока ЧМ-2018 обвиняют в налоговых махинациях Фанаты «Спартака» атаковали инстаграм Терри после срыва трансфера Аршавин рассказал юному болельщику о причинах ухода из "Зенита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту39
Умер Валентин Чайкин5
Сбежавшая из России Забелинская выступит за россиян
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой8
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение