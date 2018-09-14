Экс-полузащитник «Зенита» и «Рубина» перешел в «Химки» 

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев продолжит карьеру в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), сообщает "Советский спорт".
Как информирует официальный аккаунт ФНЛ в твиттере, игрок подписал контракт с "Химками".
"В рядах футбольного клуба "Химки" еще один звездный новичок", — говорится в сообщении под видео с участием Рязанцева.
«Химки» представили Рязанцева видео с пирожкамиhttps://t.co/DPmX47uhNM— ФНЛ. Фан (@sports_fnl) 14 сентября 2018 г.
32-летний Рязанцева известен по выступлениям за "Рубин" и "Зенит". В минувшем сезоне он выступал на правах аренды в "Амкаре", а в июне покинул сине-бело-голубых на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что экс-хавбек "Зенита" Виктор Файзулин возвращается в футбол.