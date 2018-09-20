«Челси» обыграл ПАОК

Английский «Челси» обыграл греческий ПАОК в матче группового этапа Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Челси" одержал победу над греческим ПАОКом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Мяч на седьмой минуте забил Виллиан. В другом матче группы L белорусский БАТЭ в гостях обыграл венгерский клуб "МОЛ Види" — 2:0. В следующем туре пройдут матчи "Челси" — "МОЛ Види" и БАТЭ — ПАОК.

Результаты других матчей игрового дня:

"Лацио" (Италия) — "Аполлон" (Кипр) — 2:1;

"Марсель" (Франция) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:2;

"Генк" (Бельгия) — "Мальмё" (Швеция) — 2:0;

"Бешикташ" (Турция) — "Сарпсборг" (Норвегия) — 3:1;

"Ренн" (Франция) — "Яблонец" (Чехия) — 2:1.

Матчи второго тура группового этапа пройдут 4 октября.