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«Челси» обыграл ПАОК
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Английский «Челси» обыграл греческий ПАОК в матче группового этапа Лиги Европы 

ТАСС + ещё 44 3 часа назад
Фото: EPA
Английский футбольный клуб "Челси" одержал победу над греческим ПАОКом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч на седьмой минуте забил Виллиан. В другом матче группы L белорусский БАТЭ в гостях обыграл венгерский клуб "МОЛ Види" — 2:0. В следующем туре пройдут матчи "Челси" — "МОЛ Види" и БАТЭ — ПАОК.
Результаты других матчей игрового дня:
"Лацио" (Италия) — "Аполлон" (Кипр) — 2:1;
"Марсель" (Франция) — "Айнтрахт" (Германия) — 1:2;
"Генк" (Бельгия) — "Мальмё" (Швеция) — 2:0;
"Бешикташ" (Турция) — "Сарпсборг" (Норвегия) — 3:1;
"Динамо" (Украина) — "Астана" (Казахстан) — 2:2;
"Ренн" (Франция) — "Яблонец" (Чехия) — 2:1.
Матчи второго тура группового этапа пройдут 4 октября.
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