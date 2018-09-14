Описан худший момент Месси в сборной Аргентины

Бывший тренер по физподготовке сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, что худшим моментом для нападающего Лионеля Месси стало поражение в финале Кубка Америки 2016 года. Слова специалиста приводит Marca.

«В раздевалке после поражения от Чили было очень больно. Но худшее было впереди. Около двух часов ночи я нашел Лео Месси, который в одиночку плакал, будто только что потерял свою мать. Он потерял рассудок, и никто не мог утешить его. Я обнял его, и мы провели некоторое время вместе», — рассказал Паолороссо.

В финале Кубка Америки-2016 аргентинцы проиграли чилийцам по пенальти. Месси исполнял первый удар и не попал по воротам. Со взрослой сборной Аргентины форвард не выиграл ни одного трофея.

В 2014 году аргентинская сборная до финала чемпионата мира, где в дополнительное время уступила команде Германии — 0:1. На прошедшем в России ЧМ Аргентина, игру которой критиковали во время группового этапа, вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Франции (3:4). Трехцветные в итоге стали чемпионами мира.