Ещё
Описан худший момент Месси в сборной Аргентины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Описан худший момент Месси в сборной Аргентины 

Lenta.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Бывший тренер по физподготовке сборной Аргентины Эльвио Паолороссо рассказал, что худшим моментом для нападающего Лионеля Месси стало поражение в финале Кубка Америки 2016 года. Слова специалиста приводит Marca.
«В раздевалке после поражения от Чили было очень больно. Но худшее было впереди. Около двух часов ночи я нашел Лео Месси, который в одиночку плакал, будто только что потерял свою мать. Он потерял рассудок, и никто не мог утешить его. Я обнял его, и мы провели некоторое время вместе», — рассказал Паолороссо.
В финале Кубка Америки-2016 аргентинцы проиграли чилийцам по пенальти. Месси исполнял первый удар и не попал по воротам. Со взрослой сборной Аргентины форвард не выиграл ни одного трофея.
В 2014 году аргентинская сборная до финала чемпионата мира, где в дополнительное время уступила команде Германии — 0:1. На прошедшем в России ЧМ Аргентина, игру которой критиковали во время группового этапа, вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Франции (3:4). Трехцветные в итоге стали чемпионами мира.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт38
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ161
Теннисист раскритиковал кричавшего «Россия!» болельщика14
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке16
Шипулин выбрал Грецию
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение